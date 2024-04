Incep Zilele Bojdeucii "Ion Creanga"

In ziua de 15 aprilie 2024 se vor implini 106 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din Romania (15 aprilie 1918), Bojdeuca din Esicau, care l-a gazduit pe Ion Creanga (1837-1889) din vara anului 1872 pana la moarte.Muzeul National al Literaturii Romane Iasi, institutie subordonata Consiliului Judetean Iasi, va organiza Zilele Bojdeucii in perioada 13-14 aprilie 2024, printr-o serie de evenimente ce aniverseaza cel mai indragit si vizitat muzeu din Iasi. Anul acesta, in timpul celor ... citește toată știrea