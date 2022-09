Incep Zilele Recoltei Editoriale

Primaria Municipiului Iasi, prin Casa de Cultura "Mihai Ursachi" a Municipiului Iasi da startul celei de-a X-a editii a Targului de Carte "Zilele Recoltei Editoriale". Evenimentul va avea loc in Parcul Copou, in perioada 8-10 septembrie. La editia din acest an si-au anuntat prezenta 16 edituri iesene: Editura Universitatii "Al. I. Cuza", Editura Cartea Romaneasca Educational, Vasiliana '98, Tipo Moldova, 24 ORE, Dana Art, Anomis, Zona Publishers, Editura Junimea, Artes, Princeps Multimedia, ... citeste toata stirea