Incepand de astazi se depun cereri pentru ajutoare de incalzire. Ce sume se dau si cine le poate primi

Persoanele interesate sa primeasca ajutoare pentru incalzire in perioada sezonului rece pot depune cereri in acest sens incepand de luni, 3 octombrie. Ajutoarele se acorda intr-un anumit cuantum din factura lunara in functie de veniturile solicitantului. In plus, va fi acordata o suma fixa sub forma unui supliment de energie.Ajutoarele se acorda in cadrul a patru surse de incalzire: energie termica, gaze naturale, energie electrica si alte surse de incalzire (lemne, combustibili solizi sau ... citeste toata stirea