INCEPE A ZECEA EDIEsIE A TARGULUI EXCELSIOR PENTRU SCOALA LA IASI, IN ATRIUM PALAS MALLMiercuri, 23 august 2023, toti cei ce se pregatesc pentru inceputul noului an scolar, de la copii la parinti si bunici, de la educatori la profesori, sunt invitati cu caldura sa se alature in Atriumul Palas Mall pentru a marca debutul celei de-a zecea editii a Targului EXCELSIOR. Aceasta initiativa de succes, sustinuta in fiecare an de catre Librariile SEDCOM LIBRIS, reuneste comunitati din Iasi, precum si ... citeste toata stirea