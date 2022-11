Incepe cel mai mare festival studentesc

In perioada 4-14 noiembrie va avea loc "UniFest", cel mai mare festival studentesc organizat de Uniunea Studentilor din Romania. Acest festival se desfasoara in acelasi timp in mai mute orase ale tarii precum: Iasi, Bucuresti, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Timisoara, Suceava si Craiova. Timp de zece zile se vor desfasura activitati educative (traininguri, workshop-uri, conferinte), activitati socio-culturale (seri traditionale, seri multiculturale, concerte si petreceri) si activitati pentru ... citeste toata stirea