Copiii care vor locui in noua casa situata in comuna Esutora, jud. Iasi, provin din Centrul de Plasament Ion Holban din Iasi.Fundatia Hope and Homes for Children a demarat constructia unei noi case familiale in comuna Esutora, jud. Iasi, cu finantare din partea Asociatiei Umanitare Tester Grup si in parteneriat cu autoritatile locale. La finalizarea constructiei, 12 copii cu nevoi speciale fizice si intelectuale vor parasi Centrul de Plasament Ion Holban din Iasi, pentru a se muta Acasa. ... citeste toata stirea