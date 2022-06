Incepe distribuirea pastilelor de iodura de postasiu. Este nevoie de reteta de la medicul de familie

Ministerul Sanatatii a anuntat oficial ca va incepe sa distribuie comprimatele de iodura de potasiu catre populatia care poate, din punct de vedere medical, sa ia pastilele respective in cazul unui atac sau accident nuclear.Conform ordinului de ministru publicat de minister, pastilele vor pleca catre farmaciile din comunitate, fiind o distributie echilibrata in toate judetele tarii, iar de acolo oamenii vor putea veni sa ia pastilele cu prescriptia eliberata de medicii de familie. Astfel, in ... citeste toata stirea