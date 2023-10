In perioada 20-22 octombrie 2023, Iasul este gazda celei de-a XVII-a editii a Festivalului de Teatru "Aurel Luca", eveniment organizat de Casa de Cultura a Studentilor Iasi, cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi si al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. Editia din acest an se va desfasura sub auspiciul aniversarii a 45 de ani de la infiintarea Teatrului Ludic, al carui initiator a fost Aurel Luca.Festivalul propune abordari diferite ale fenomenului teatral - de la ... citeste toata stirea