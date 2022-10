Incepe Festivalul Muzicii Romanesti. Evenimentul este inclus in Sarbatorile Iasului

La Iasi, este programat Festivalul Muzicii Romanesti, in cadrul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Totul, in cadrul Stagiunii 2022-2023 de la Filarmonica de Stat "Moldova", in perioada 14-20 octombrie 2022. Festivalul Muzicii Romanesti de la Iasi a fost, inca de la prima editie - organizata in 1973, una din cele mai generoase tribune vii ale artei muzicale autohtone. Artistii Filarmonicii "Moldova" au pregatit trei concerte pentru editia din acest anVineri, 14 octombrie 2022, in zi de mare ... citeste toata stirea