Incepe Festivalul "Teodorenii"

Biblioteca Judeteana "Gh. Asachi" Iasi organizeaza in zilele de 10, 11 si 12 decembrie 2024, editia a X-a a Festivalului "Teodorenii". Editia din acest an se va desfasura sub genericul Literatura si Traditie la Iasi.Beneficiind de generosul patronaj al Teodorenilor, editia din acest an a festivalului reuneste manifestari care trimit spre o tema nicicand epuizata, aceea a modului in care, creator, literatura si traditia se intalnesc si se sustin, mai cu seama in acest areal cultural unic care ... citește toată știrea