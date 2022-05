Incepe "Gaudeamus", Festivalul Artei si Creatiei Studentesti

Casa de Cultura a Studentilor din Iasi organizeaza in perioada 11-19 mai a.c, Festivalul Artei si Creatiei Studentesti "Gaudeamus" - editia a VIII-a, eveniment organizat impreuna cu organizatiile studentesti din Iasi. Inca de la prima editie am incercat sa scoatem in evidenta potentialul artistic si organizatoric al tinerilor in realizarea unor evenimente culturale de exceptie."Dupa o saptamana plina de activitati incheiate cu succes la Casa de Cultura a Studentilor din Iasi continuam ... citeste toata stirea