Incepe o noua serie de inscrieri pentru Bursele Rotary ACADEMICA

Clubul Rotary Iasi Curtea Domneasca demareaza o noua sesiune de inscrieri pentru programul de burse Rotary ACADEMICA. Proiectul se adreseaza elevilor din ultimul an de liceu si studentilor (anul 1 si 2 de facultate), cu situatie financiara modesta, care doresc sa urmeze sau urmeaza deja cursurile unei universitati de stat din Iasi. Termenul limita de depunere a dosarelor este 15 octombrie 2022.Pentru al cincilea an consecutiv, Clubul Rotary Iasi Curtea Domneasca lanseaza inscrierile in ... citeste toata stirea