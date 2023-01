Incepe procesul batausei din Poeni

* mai rezistenta, mai iute si iscusita in kick-boxing, Diana a castigat fara drept de apel, adversara suferind un K.O. tehnic * plina de vanatai, cu ochii vineti si cativa dinti sariti, invinsa a fost dusa la spital si a avut nevoie de 45 zile de ingrijiri medicale pentru a-si reveniSatenii ce se aflau, mai mult sau mai putin intamplator, pe drumul principal din Poieni in seara de 15 martie 2020, au asistat la un episod imposibil de uitat. Doua femei in toata firea s-au batut in cel mai ... citeste toata stirea