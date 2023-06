Fostul politist care si-a ucis mama in bataie va da ochi cu judecatorii. Dosarul in care Tiberius Gabriel Ghelbere a fost acuzat de omor asupra unui membru al familiei a intrat pe rolul Tribunalului. Daca politistul va fi gasit vinovat, el risca o pedeapsa cuprinsa intre 12 ani si 6 luni si, respectiv 25 de ani de inchisoare sau chiar detentia pe viata.Ghelbere este acuzat ca, la inceputul lunii aprilie, si-ar fi ucis mama, in urma unei certi. Proaspat pensionat la doar 45 de ani, politistul ... citeste toata stirea