Incepe procesul salbaticului din Ciohorani!

Teribil de gelos pe faptul ca aleasa inimi lui l-a preferat pe C.M., Dragos Balan, un tanar din Ciohorani, a jurat razbunare si s-a tinut de cuvant. A facut-o la modul salbatic. S-a dus peste rivalul sau, l-a atacat pe acesta in propria lui casa si l-a injunghiat de mai multe ori. In inima, in plamani, in ficat, i-a rupt si splina.Dupa care, s-a oprit la barul din sat si a inceput sa se laude cu isprava sa. Flutura, foarte mandru de el, cutitul plin de sange. In acest timp, C.M. isi ... citește toată știrea