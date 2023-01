Incepe Saptamana de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor

Crestinii catolici din Iasi sunt invitati sa se roage, incepand cu 18 ianuarie, pentru unitatea tuturor crestinilor. Evenimentul care are radacina in ultimii ani, poarta numele de Saptamana de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor, iar la Iasi se va celebra in perioada 18 - 25 ianuarie.Conform Episcopiei Romano-Catolice din Iasi, tema din aceasta saptamana este "Invatati sa faceti bine, cautati judecata!", tema si materialele liturgice fiind pregatite in 2023 de un grup din SUA, convocat de ... citeste toata stirea