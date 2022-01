Incepe semestrul al doilea al anului scolar

Cel de-al doilea semestru al anului scolar 2021 - 2022 incepe luni si se va incheia in iunie.Primul semestru s-a terminat pe 14 ianuarie, iar cel de-al doilea incepe pe 17 ianuarie.Incepand de luni, in unitatile de invatamant preuniversitar/conexe, cursurile se desfasoara cu prezenta fizica in toate judetele in care rata de ocupare la nivel judetean a paturilor de spital destinate ingrijirii pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 este de cel mult 75%. In situatia in care rata este mai ... citeste toata stirea