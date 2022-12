Incepe vaccinarea cu doza 5 la Iasi: unde va puteti imuniza si cum trebuie sa va programati

Iesenii care mai vor sa se imunizeze impotriva COVID-19 au sansa sa faca asta cu noile seruri cu tehnologie ARN mesager care au ajuns in sfarsit si in Romania: acestea sunt eficiente atat impotriva formei initiale de COVID-19, cat si a derivatelor din tulpina Omicron care se afla acum in circulatie.In Iasi este deschis, in mod oficial, un singur centru de vaccinare la Spitalul de Pneumoftiziologie. Este necesara o programare prealabila care poate fi facuta la numarul de telefon 0370807700, ... citeste toata stirea