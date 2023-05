Romanian Fashion Week deschide weekend-ul frumusetii la Iasi, in cadrul Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti. Nu mai putin de 50 de show-uri de moda, zeci de designeri tineri si consacrati, sute de modele vor asigura spectacolul pe impresionantul catlwalk din Gradinile Palas, intre 26 si 28 mai In cadrul celor 50 de show-uri, publicul va putea admira, in premiera, colectia Facultatii de Design a Universitatii Tehnice a Moldovei, ... citeste toata stirea