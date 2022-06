Inceput de vara in forta la Opera ieseana!

Opera Nationala Romana din Iasi are un program intens in aceste zile. Dupa gala de luni dedicata sopranei Adriana Severin, teatrul liric iesean programeaza inca patru evenimente in aceasta saptamana.Astazi, de la ora 18:30, are loc concertul caritabil dedicat copiilor ucraineni, "Voci pentru pace".Maine, tot de la ora 18:30, este programata "Carmina Burana", lucrare vocal-simfonica compusa de Carl Orff. Dirijorul austriac de origine chineza Jin Wang va coordona muzical reprezentatia ... citeste toata stirea