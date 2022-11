Incheierea programului "Vinerea Verde" nemultumeste iesenii care folosesc transportul in comun

Programul "Vinerea Verde" ar putea disparea odata cu noul an 2023. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca o zi de transport gratuit costa municipalitatea minimum 3 milioane de lei. Lunar, costurile acestei initiative depasesc 13 milioane si, in contextul venirii iernii, Primaria nu va mai putea sustine proiectul.Unii iesenii sunt afectati de aceasta decizie. Odata cu scumpirea preturilor biletelor in transportul in comun, gratuitatea in zilele de vineri putea insemna o scadere a cheltuielilor ... citeste toata stirea