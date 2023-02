Inchisoare cu executare, dupa o scurta plimbare cu masina pe un drum aproape pustiu

Luna februarie a inceput cum nu se poate mai prost pentru Mihai R. din Belcesti, acesta fiind dus in catuse la Penitenciarul Iasi, unde-si va petrece urmatorii doi ani si inca patru luni. Condamnarea a venit dupa ce a fost depistat in trafic, la volanul unei autoutilitare Mercedes Benz. N-a condus decat cativa kilometri, pe un drum aproape pustiu (DJ 281), n-a comis niciun accident ori macare vreo sicanare in trafic si nu era nici baut. I s-a tras de la faptul ca are permisul anulat, a mai fost ... citeste toata stirea