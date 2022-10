Inchisoare cu executare, pentru furtul unei tablete defecte

Condamnatul a renuntat, total neinspirat, la cariera de bataus in favoarea celei de hot * prima tentativa, o farfurie cu bors, i-a adus o sentinta blanda: masura educativa neprivativa de libertate a asistarii zilnice pe o durata de sase luni * a recidivat, acum e dupa gratii si mai are doua procese pe rolDespre Constantin Emanuel Turcanu (20 de ani) din Targu Frumos am mai scris cu cateva luni in urma. Bataus reputat in vremea adolescentei, a renuntat, acum trei ani, la violente. I s-a parut ... citeste toata stirea