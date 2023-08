Anca Gherasim, coordonator la asociatia Civica, a relatat pe pagina de Facebook un incident grav care ar fi avut loc marti dimineata pe soseaua Pacurari.Tanara povesteste ca un sofer cu viteza a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a fost la un pas sa accidenteze o fetita de opt ani. Anca Gherasim precizeaza ca a sesizat Politia in acest caz."Tocmai am trimis o petitie catre IPJ Iasi, relatand un episod din Iasul salbatic: in urma cu aproximativ 1 ora, la trecerea de pietoni ... citeste toata stirea