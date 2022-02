Incidenta cazurilor de COVID a ajuns in municipiul Iasi la 20,03 cazuri la 1.000 de locuitori.De asemenea, conform raportarilor oficiale, in Pascani a fost de 8,41 la mia de locuitori, in Harlau la 7,90 la mie, in Podul Iloaiei la 6,92 la mie, iar in Targu Frumos de 6,75 la 1.000 de locuitori. Fata de zilele ... citeste toata stirea