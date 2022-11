Inconstienta care a ucis patru muncitori Citadin cu 148 km/h: a inceput procesul. Risca 25 de ani sau "pe viata"

Soferita care a ucis patru muncitori ai Citadin in curba de la AMRS ar putea petrece 25 de ani dupa gratii. Dosarul in care Adina Iuliana Ghervase a fost acuzata de omor calificat a intrat luni pe rolul Tribunalului. Conform legii, omorul savarsit asupra a doua sau mai multe persoane se pedepseste cu inchisoarea pe viata sau pe un termen cuprins intre 15 si 25 de ani.Adina Ghervase este acuzata ca in noaptea de 16/17 iunie, aflata la conducerea unui autoturism Alfa Romeo ce se deplasa dinspre ... citeste toata stirea