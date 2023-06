Agentii din cadrul Politiei orasului Podu Iloaiei au oprit pentru control o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 35 de ani, individul fiind baut * de asemenea, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat in varsta de 51 de ani pe Drumul Judetean nr. 282 G - Aroneanu * si acesta consumase bauturi alcooliceIn cadrul unei actiuni derulate in week-end, agentii din cadrul Politiei orasului Podu Iloaiei au oprit pentru control o ... citeste toata stirea