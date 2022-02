Incredibil: spargatorul de banci s-a intalnit fata-n fata, din intamplare, cu politistul care-l cauta de trei luni

Fostul politist din Vaslui care pus la cale nu mai putin de 9 jafuri in municipiul Iasi, inclusiv spargeri de farmacii si seifuri, a fost prins de un politist iesean aflat in timpul liber. Stiindu-i semnalmentele, acesta l-a observat pe Madalin Iulian Silitra pe strada Sfantul Lazar, l-a urmarit pana in Palas, apoi si-a chemat colegii si l-au legitimat. Aseara tarziu, reprezentantii Politiei Iasi au confirmat "isprava" tanarului ofiter de politie, insa nu au dorit sa mediatizeze numele acestuia, ... citeste toata stirea