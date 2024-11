Inculpat pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, la trei ani dupa comiterea faptelor

Luni, 25 noiembrie a.c., judecatorul de camera preliminara a constatat legalitatea intocmirii rechizitoriului si a administrarii probelor in dosarul in care este inculpat ieseanul M.S., dispunand inceperea procesului. Barbatul este trimis in judecata, in stare de libertate, la trei ani de la savarsirea faptelor. Astfel, in data de 28 octombrie 2021, in jurul orei 22.50, in timp ce se afla la volanul BMW-ului sau pe DJ248, circuland dinspre Iasi catre Vaslui, la km23, l-a accidentat mortal pe un ... citește toată știrea