Inculpatul pretinde ca nu poate fi dovedit, deoarece nu s-a gasit arma crimei

Inculpat pentru tentativa de omor, Mihai-Cristian C. a contestat la camera preliminara legalitatea administrarii probelor si a intocmirii rechizitoriului pe un motiv halucinant. Ca n-a fost gasit corpul delict, cutitul cu care si-a injunghiat un consatean, A.I.O.!In realitate, anchetatorii nici nu si-au batut capul cu asta, altercatia avusese loc in noaptea de 20 spre 21 aprilie 2024, in timpul unei petreceri, in curtea unui localnic. Erau de fata multi oameni, cu totii au dat declaratii si