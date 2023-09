Un nepalez a lasat o importanta companie de constructii cu sediul in Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, si a ajuns sa munceasca la o firma din Iasi, in acelasi domeniu. Ca alti compatrioti de-ai sai, Nishan Rajbanschi a luat calea strainatatii atras de ideea ca ar putea castiga mai multi bani in alte tari decat in Nepal, iar Romania nu este ocolita. Ce-i drept, salariile care pentru unii romani sunt prea mici si "stramba din nas" cand ii aud pe angajatori cu cat i-ar plati, pentru nepalezi sunt ... citeste toata stirea