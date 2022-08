India - O democratie vibranta si o societate pluralista - Ambasador A. R. Ghanshyam (P)

Pentru o mare parte a celor doua mii de ani ai erei comune, India a fost cea mai mare economie, contribuind cu o treime la productia globala. Dovezile arheologice urmaresc originile de pe Valea Indus a Indiei antice, pana in mileniul al V-lea inaintea erei noastre. De asemenea si in timpurile mediavale, India a fost martora marilor civilizatii si glorioaselor imperii, care au fost raspandite pe milioane de kilometri sub conducerea unor imparati iluminati.Spre ultimul sfert al mileniului ... citeste toata stirea