"Indiile Galante", un spectacol de Andrei Serban, revin pe scena Operei iesene

Unul dintre cele mai de succes spectacole din repertoriul Operei Nationale Romane din Iasi, "Les indes galantes", in regia lui Andrei Serban, revine pe scena teatrului liric iesean. Marti, 14 iunie, cu incepere de la ora 18:30, publicul va avea posibilitatea sa vada pentru prima data in aceasta stagiune creatia lui Jean-Philippe Rameau. "Les indes galantes", care a avut premiera la Opera Iasi in urma cu zece ani, a mai fost montat de Andrei Serban si la Opera Garnier din Paris, in 2003.