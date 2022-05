Individ din Iasi, prins in mai putin de trei ore dupa ce a furat aproape 100.000 de lei de la o casa de schimb valutar din Vatra Dornei

Luni, 2 mai 2022, la ora 14.00, Politia municipiului Vatra-Dornei a fost sesizata de catre administratorul unei case de schimb valutar, cu privire la faptul ca in jurul orei 13.20 o persoana de sex masculin, in varsta de aproximativ 40 ani a oferit pentru schimb valutar suma de 32.000 euro, dupa care profitand de neatentia persoanei vatamate, care i-a inmanat in prima faza 98.000 lei, i-a solicitat restituirea sumei in euro, apoi a parasit casa de schimb valutar fara a-i restitui ... citeste toata stirea