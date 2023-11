Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 10 noiembrie 2023 - 30 iunie 2024, expozitia "Industria casnica textila".Dedicata implinirii a 80 de ani de la infiintarea muzeului, expozitia aduce in atentia publicului colectia de unelte si instalatii taranesti, folosite in prelucrarea fibrelor textile vegetale (in, canepa) si a celor de natura organica (borangic, lana, par). Printre exponate se regasesc ... citeste toata stirea