In Iasi exista un service auto unde iti poti repara singur masina, cu numai 60 de lei/ora. Dar, pentru asta, iti trebuie putina indemanare si cateva cunostinte in domeniu. Poate si putin noroc ca lucrarea sa-ti iasa ca la carte, fara sa ai nevoie de ajutor. Proprietarii LasCars self-service sunt doi tineri, Andrei, de profesie avocat, si Lucian, mecanic, care au observat o lipsa in domeniu si au decis sa intre anul trecut pe aceasta nisa. Una care pare sa capete amploare. Au investit peste 50. ... citeste toata stirea