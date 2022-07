Inedit proiect cultural pentru copiii si tinerii ieseni cu deficiente de comunicare

Un proiect cultural pentru copiii si tinerii cu deficiente de comunicare, la Iasi. "A.A.C.cessible Culture: museums for everyone developing the Alternative Augmentative Communication tools", finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+ are drept principal obiectiv imbunatatirea instrumentelor Alternative si Augmentative de Comunicare (AAC) existente, printr-un nou model, pentru a ajuta copiii si tinerii cu deficiente de comunicare sa se bucure si sa beneficieze de patrimoniul cultural ... citeste toata stirea