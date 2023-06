La mai bine de un an dupa ce consilierii judeteni si-au dat acordul realizarii investitiei, CJ a lansat licitatia de atribuire a unui contract de achizitie pentru servicii menite sa duca la cresterea sigurantei pacientilor in trei din cele sase spitale din subordine.Este vorba de proiectarea si executia lucrarilor in cadrul proiectului "SIGUR FLUID IASI - Cresterea sigurantei pacientilor din structuri spitalicesti din judetul Iasi care utilizeaza fluide medicale". Alesii au fost de acord cu ... citeste toata stirea