"Inflatie" de soferi bauti si fara permis in Iasi. in ultimele zile

In seara zilei de 12.11.2022, politistii Serviciului Rutier - Biroul Drumuri Nationale si Europene, au oprit in trafic pe raza orasului Podu Iloaiei, un autoturism condus de un barbat din comuna Erbiceni.Cu ocazia verificarilor efectuate politistii au stabilit ca soferul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule, iar permisul de conducere prezentat de acesta nu este autentic.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea ... citeste toata stirea