Judetul Iasi se afla sub atentionare COD GALBEN astazi pana la ora 20, fiind prognozate intensificari ale vantului si temporar viscol. De asemenea, de la ora 20, va intra in vigoare un alt COD GALBEN, valabil pana la ora 10, in data de 27 noiembrie, fiind asteptate intensificari ale vantului si zapada viscolita.Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Iasi au participat astazi la videoconferinta sustinuta de domnul viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, ... citeste toata stirea