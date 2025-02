Infractiunea, act sexual cu un minor. Autorul, tot minor la acea vreme

Ieseanul Sorin C. (20 de ani) a fost trimis in judecata, fiind inculpat pentru savarsirea infractiunii de act sexual cu un minor. E vorba de R.S.N., care avea 13 ani in perioada amorului dintre ei, intre decembrie 2020 si aprilie 2021. El era tot minor, 16 ani. Foarte probabil ca nu s-ar fi aflat de iubirea dintre ei, daca R.S.N. n-ar fi nascut o fetita, in data de 19 ianuarie 2022.Cei de la maternitate au sesizat imediat organele de ancheta, lui Sorin i s-a deschis dosar penal, dar nu s-au ... citește toată știrea