La finalul acestei saptamani, cei mai buni specialisti pe tratarea cancerului din Romania vor participa la o conferinta nationala, timp de doua zile, 23 - 24 iunie, in care vor dezbate cele mai noi si eficiente solutii pentru a ingriji pacientii cu melanom (cancer de piele).Manifestarea poarta numele Conferinta Nationala a Asociatiei Melanom Romania 2023 si anul acesta are loc la Iasi, dezbatand, pe langa practici de ingrijire a pacientilor, si colaborarea in proiecte care combina cercetarea ... citeste toata stirea