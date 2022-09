Ingrijorare: au disparut complet ofertele pentru furnizarea de energie electrica. Norocosi si ghinionisti din Iasi

Aproape toate licitatiile deschise pentru achizitia de energie in acest an au fost anulate dintr-un singur motiv: niciun ofertant. Situatia este generalizata la nivelul intregii tari. Ce solutie mai au consumatorii?Fluctuatia preturilor pe piata energiei duce la situatii neobisnuite in procedurile de achizitie. Astfel, incepand din vara anului trecut, majoritatea covarsitoare a anunturilor publicate in acest sens pe platforma electronica de achizitii publice au fost anulate din lipsa de ... citeste toata stirea