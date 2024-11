Inima studentilor ieseni de la UMF a facut senzatie in Japonia!

Echipa MAVIS Artificial Heart a Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi a castigat, pentru al doilea an consecutiv, premiul "The most advanced design" in finala competitiei mondiale HeartHackathon 2024 care a avut loc in Ustunomiya, Japonia, pe 12 noiembrie. Studentii de la UMF Iasi MAVIS au concurat alaturi de alte noua echipe de elita din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelanda, Egipt, Thailanda si Suedia. Pentru aceasta competitie, studentii ieseni au ... citește toată știrea