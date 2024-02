Fabrica PHINIA Iasi va produce principalele componente pentru sistemele de injectie GDI Light Vehicles: pompe si in curand injectoare, destinate vehiculelor pentru pasageri. Clientii acestor produse noi sunt aceiasi mari producatori de automobile de talie mondiala, care in prezent achizitioneaza pompele pe benzina realizate in fabrica PHINIA Iasi. Primul injector GDI va fi produs in Iasi in luna septembrie iar productia de serie va debuta in decembrie 2024.Compania atrage investitii de peste ... citeste toata stirea