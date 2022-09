Injunghiat mortal dupa o cearta cu sotia

Dupa o cearta cu sotia, un barbat in varsta de 64 de ani a murit dupa ce a fost injunghiat de femeie. Tragedia a avut loc azi noapte in satul Barbatesti, comuna Cucuteni. Cel care a chemat ambulanta a fost fiul celor doi. Eforturile celor doua echipaje medicale sosite la fata locului au fost inutile.Tot scandalul ar fi pornit dupa miezul noptii. Barbatul, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, s-a certat cu sotia sa. La un moment dat a vrut sa o bata cu ranga. Femeia a incercat sa ... citeste toata stirea