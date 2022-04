Inmormantare la Uricani: iesean ucis fara vina intr-un cumplit accident rutier

Unul dintre cei doi ieseni care au murit in accidentul groaznic de la Bacau a fost inmormantat ieri, la Uricani. Barbatul se afla ca pasager intr-un autoturism condus de catre un alt iesean, in varsta de 40 de ani.Masina celor doi a fost lovita violent de catre o alta condusa cu viteza, in localitatea Racaciuni. Ieseanul din Uricani fost condus pe ultimul drum la ora 12. In urma, acesta a lasat o fiica si un fiu. "Nu am cuvinte sa descriu durerea pe care o am in suflet, tata. Poate nu am fost ... citeste toata stirea