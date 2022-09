"Inspectoarea chifteluta" de la OPC Iasi ataca si sentinta definitiva de condamnare. Vrea inapoi locul de munca

"Inspectoarea chifteluta" incearca sa intoarca decizia justitiei care a lasat-o in libertate, dar fara loc de munca. Mihaela Darie s-a adresat Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu un recurs in casatie, contestand decizia definitiva de condamnare luata de Curtea de Apel.Mihaela Darie a fost condamnata in aprilie pentru trei fapte de luare de mita si una de influentare a declaratiei. Ea a fost acuzata de procurori ca, in timpul unor controale si-a insusit o minge de fotbal, doi cozonaci, un ... citeste toata stirea