Inspectorii ANPC au decis inchiderea magazinului LIDL din Tatarasi pentru 6 LUNI!

Dupa ce in urma cu o saptamana magazinul LIDL din cartierul iesean Tatarasi a fost inchis pentru aproximativ o zi si jumatate datorita unor nereguli grave descoperite de un control al inspectorilor Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, magazinul a fost deschis fara ca neregulile sa fi fost rezolvate, dupa dictonul romanesc "lasa ca merge si asa" .Un nou control al inspectorilor ANPC efectuat in aceasta saptamana la acelasi magazin LIDL din Tatarasi a scos in evidenta faptul ... citeste toata stirea