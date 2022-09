Inspectorii in constructii nu au reusit sa intre in fortareata familiei city managerului Petru Movila. Astazi va mai fi o incercare

Inspectorii in constructii nu au reusit nici ieri sa intre in apartamentul sotiei lui Petru Movila, actualul city manager al Iasului. Inspectorii au fost chemati de catre vecinii fostului deputat, din imobilul situat pe Agatha Barsescu, acestia plangandu-se ca in interior sunt facute lucrari de modernizare fara autorizatie si expertiza, invocandu-se sI faptul ca imobilul are o vechime de 130 de ani.Vineri, inspectorii au mers la casa sotiei deputatului, insa Movila "s-a facut ca ploua": a ... citeste toata stirea